Neve oggi in Emilia Romagna, ecco dove: le foto più belle

Forlì, 14 novembre 2024 – Laha fatto il suo debutto ino. Le previsioni meteo non si sono sbagliate: la prima vera nevicata della stagione ha già imbiancato l’appennino romagnolo e modenese. Nelle cime di Campigna, a 1068 metri di quota, in provincia di Forlì Cesena, i boschi si stanno trasformando in un paesaggio invernale da fiaba. I primi fiocchi sono segnalati anche sul Monte Fumaiolo (sempre Forlì Cesena) e sul Monte Carpegna (Rimini). Imbiancati anche il passo del Lupo e il lago della Ninfa, sul monte Cimone, nel modenese. Previsioni meteo da venerdì 15 a lunedì 18 novembre Venerdì e sabato insarà invece il sole a farla da padrone, nonostante le temperature piuttosto rigide. Cielo sereno quindi, in tutta la regione, con locali banchi di nebbia al primo mattino nelle pianurene centro-occidentali prossime al Po.