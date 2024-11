Liberoquotidiano.it - Nations League, impresa dell'Italia in Belgio: tre punti d'oro, siamo ai quarti

L'si impone per 1-0 in casa del, in una gara valida per la. Il gol di Tonali all'11'. Con questo risultato l'si qualifica matematicamente per idi finale del torneo. Domenica sera gli azzurri affronteranno la Francia a San Siro con in palio il primato nel girone. Dopo la vittoria di questa sera a Bruxelles contro il(1-0, rete di Tonali), la Nazionale di Luciano Spalletti tornerà in campo domenica 17 novembre. A San Siro gli azzurri affronteranno la Francia vice-campione del mondo nella sesta e ultima giornata del gruppo 2a Lega A di. Il ct Spalletti ripropone il 3-5-1-1 con Retegui prima punta e soprattutto con il debutto di Rovella in cabina di regia; Di Lorenzo-Buongiorno-Bastoni la linea difensiva, con Cambiaso e Dimarco esterni di centrocampo.