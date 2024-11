Ilfattoquotidiano.it - Monopattino elettrico: targa, assicurazione e casco obbligatori. Ecco la rivoluzione in vista con l’approdo al Senato del nuovo Codice della strada

Novità inper il, mentre si avvicina il via libera al. A ottobre è arrivato il timbroCommissione ambiente, la prossima settimana si attende il Sì definitivo deldopo il primo disco verde del 27 marzo 2023 alla Camera dei deputati. Diventerào avere, per i possessori di un.Vietato circolare sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali. Non si potrà uscire dai centri urbani e le solo strade percorribili saranno quelle con il limite di velocità fino ai 50 chilometri orari. Vietato, dunque, usare ilsulle vie a scorrimento veloce.L’obbligo del, prima a carico solo dei minorenni, con ilsarà esteso a tutti. Non sarà possibile andare in due, con ilo meno.