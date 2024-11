Lapresse.it - Lettera di minacce a Tajani: “Colpiremo tutti gli interessi dello Stato terrorista di Israele”

Leggi su Lapresse.it

Una “di avvertimento”, così si intitola, è stata recapitata oggi per posta, secondo quanto si apprende, al vicepremier e ministro degli Esteri Antonionel suo ufficio a Palazzo Chigi. Laè già segnalata alle forze di sicurezza.La missiva è intestata al ‘Global movement against the nazi-zionist terrorist state of Israel for the liberation of Palestine’, mentre sulla busta, dove si indica il mittente, c’è un nome, A.F., e un indirizzo di Bologna. Da domani, si legge nel testo, “utilizzeremo la forza armata per colpireglidi, accusato a livello internazionale di crimini di guerra e genocidio, comprese le sue ambasciate, i suoi musei e tutte le attività e raduni in tutto il mondo”.