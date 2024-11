Bergamonews.it - Le prime letterine a Santa Lucia raccontano sogni e desideri dei bambini

Bergamo. A un mese dalla notte più magica il prossimo 13 dicembre, nella chiesa della Beata Vergine dello Spasimo, lesono già arrivate. E molte altre arriveranno nelle prossime settimane.Piccoli fogli di carta colorata, scritti da manine emozionate e chiuse con cura, racchiudono il cuore e idei.Ogni letterina è un piccolo messaggio che viene affidato con amore. Iaspettano impazienti, contando i giorni che li separano dall’arrivo della. E anche se non possono vederla, sanno che arriverà, riponendo fiducia assoluta: quella che noi adulti, spesso, dimentichiamo.Questi giorni non sono solamente un tempo di attesa per i piccoli, ma anche un’occasione per pensare al valore della tradizione. Da generazioniillumina i mesi di novembre e dicembre.