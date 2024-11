Lapresse.it - Le Filippine attendono l’arrivo del tifone Usagi

(LaPresse) – Preoccupazione, nelleperdel potente, in avvicinamento verso la provincia di Cagayan. Alcuni cittadini sono stati evacuati, operatori di emergenza e volontari hanno portato alcuni rifornimenti in una scuola che è stata trasformata in un rifugio.ha causato venti sostenuti fino a 185 chilometri orari e raffiche fino a 230 chilometri orari. Si prevede che ilsi rafforzerà ulteriormente prima di abbattersi giovedì pomeriggio sulla costa della provincia di Cagayan, nella punta settentrionale di Luzon, la regione più popolosa delle