Lady Gaga nel cast di Mercoledì 2 con Jenna Ortega

Non è ancora ufficiale, ma la stampa americana ne è ormai sicura:reciterà nella seconda stagione di, la serie Netflix sulla primogenita degli Addams in uscita nel 2025. La popstar farà però solamente un cameo, nonostante la produzione abbia tentato di assegnarle un ruolo più importante e forse ricorrente nelle nuove puntate. Ancora ignoti i dettagli sul personaggio, segreto come gran parte della trama del progetto ancora una volta firmato da Tim Burton. Le riprese sono in corso in Irlanda, tanto che ad agosto 2024 la protagonistaaveva raccontato di aver girato solamente quattro episodi. Ancora nessun commento da parte di Netflix e dai rappresentanti dialla premiere di(Getty Images).LEGGI ANCHE:, Netflix prepara uno spin-off sullo zio Festergià virali nel corso della prima stagioneGià a gennaio 2023, volto della protagonista della serie, aveva anticipato che Netflix sarebbe stata felice di accogliereneldi