Sport.quotidiano.net - La svolta d’autunno. Dalla Lazio al 2° posto. Cavalcata Champions

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cosa sia realmente accaduto il 22 settembre nell’intervallo di Fiorentina-probabilmente non lo sapremo mai. Eppure nelle quattro mura dello spogliatoio viola qualcosa è sicureamente successo. L’autunno d’oro dei ragazzi di Palladino è cominciato prorprio lì, con un secondo tempo ben fatto condito dai primi gol viola (seppur su rigore) di Albert Gudmundsson. Da allora la striscia in campionato è stata impressionante e pure lo 0-0 di Empoli che arrivò dopo è da guardare con favore.al Verona, sette vittorie e un pareggio in campionato, le due vittorie europee contro New Saints e San Gallo oltre al passo falso contro l’Apoel, rimasta l’unica macchia di un cammino pazzesco. L’effetto Franchi è tornato, seppure la potenza dell’impianto sia di fatto dimezzata. Il ‘fortino’ però è quello dei tempi migliori.