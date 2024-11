Gaeta.it - La Calabria si prepara a una trasformazione del trasporto pubblico locale con nuovi treni ibridi

Un cambiamento significativo si profila per ilsu rotaia in. Grazie a un recente intervento della Regione, si prevede l'acquisto di ulteriori dieci, portando il totale a 37 unità. Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio che mira a modernizzare il materiale rotabile della regione, garantendo un servizio all'altezza delle aspettative dei cittadini. In un incontro con la stampa tenutosi presso la stazione centrale di Lamezia Terme, Gianluca Gallo, assessore ai Trasporti della Regione, ha annunciato queste novità in occasione dell'inaugurazione di un nuovo treno ibrido regionale ditalia.Investimenti consistenti per migliorare ilGianluca Gallo ha dichiarato che l'acquisto deiè un investimento notevole, fatto sia da Ferrovie che dalla Regione stessa.