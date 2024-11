Linkiesta.it - Il Roadshow di Sace e Microsoft per una nuova era di innovazione per le Pmi italiane

Leggi su Linkiesta.it

Parte da Milano ildi, un ciclo di eventi che punta a spingere le piccole e medie imprese(Pmi) verso un futuro di sostenibilità e digitalizzazione. Il primo appuntamento, che si terrà il 14 novembre allaHouse, darà il via a otto tappe attraverso l’Italia, durante le quali le aziende potranno scoprire come l’intelligenza artificiale e le tecnologie 4.0 possano trasformare i loro modelli di business per competere sui mercati internazionali.Organizzato da, ilsi concentrerà su due pilastri fondamentali per la crescita delle Pmi:e sostenibilità. «Con questo ciclo divorremmo trasmettere un messaggio importante quanto necessario alle imprese che desiderano crescere: gli investimenti Esg (ambientali, sociali e di governance) devono essere accompagnati da investimenti in