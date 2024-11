Metropolitanmagazine.it - I film più belli del Clint Eastwood regista: da “Gli Spietati” a “Gran Torino”

All’età di 94 annicontinua a essere attivissimo e fa uscire un nuovonelle sale: Giurato numero 2. Ma l’attore estatunitense nel corso degli anni ci ha regalato dei veri e propri capolavori. La sua lunga carriera vanta la vittoria di ben 5 premi Oscar e numerose altre statuette. In vista della sua ultima opera, ecco i miglioridida (ris)coprire! Anche se fare una scelta non è stato semplice.Ecco i 4 miglioridi– Photo Credits babelica.itIniziamo con undel 1992 che ha vinto ben 4 premi Oscar: Gli. La pellicola è di genere western edne interpreta anche uno dei protagonisti, tornando nei panni di un pistolero. Due ex pistoleri con un loro giovane aiutante accettano di aiutare una prostituta a vendicarsi di un uomo che l’ha sfregiata.