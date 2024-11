Gaeta.it - Giornata regionale sulle dipendenze: iniziative e impegni per sensibilizzare la comunità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 17 novembre segna un momento cruciale per la sensibilizzazionein Abruzzo. Ladedicata a questo tema mira a informare e coinvolgere i cittadini riguardo ai rischi associati, con un focus speciale sui giovani. Attraverso un programma ricco di eventi e opportunità di confronto, le autorità locali e diverse associazioni cercano di affrontare le sfide odierne relative all’uso di sostanze, alla tecnologia e al gioco d’azzardo online.Programma di sensibilizzazione a piazza MartiriLa principale location per le attività sarà piazza Martiri, dove, dalle 10 alle 12, il Serd allestirà un info point dedicato. Questo spazio offrirà informazioni utili agli interessati e permetterà di dialogare con esperti del settore. A supporto di questa iniziativa, la cooperativa sociale “On the road”, la Polizia Stradale e le associazioni “Crescere” e “Resalio” parteciperanno attivamente, creando un ambiente di dialogo aperto e informativo.