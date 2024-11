Unlimitednews.it - Giornata mondiale diabete, Mulè “Italia all’avanguardia su prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – Un dibattito sull’importanza dellae della legge 130 del 2023 sullo screening per rilevare la predisposizione genetica aldi tipo1 e alla celiachia si è svolto oggi presso Sala della Regina della Camera dei Deputati per celebrare ladelpromossa dal vicepresidente della Camera, Giorgio. “La normativa è importante per glini perchè hanno uno strumento che li ponenel mondo per la medicina diche dirà, e già dice oggi, che tra gli 0 e i 17 anni qual è la predisposizione per il1 e la celiachia. Dopo lo screening pilota – ha spiegato Giorgio-, noi abbiamo trovato 4 volte superiore rispetto alla percentuale normale bambini predisposti alla malattia, questi saranno seguiti d’ora in poi nell’evoluzione della patologia ed eviteranno il rischio di un esordio che può essere nefasto.