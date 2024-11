Lanazione.it - Faentina, stallo sul ponte della Brocchi. Slitta la fine dei lavori: è polemica

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Borgo San Lorenzo si è parlato del "" sulla strada, demolito da oltre sei mesi, e ancora da ricostruire. La competenza, e le responsabilità, sonoCittà Metropolitana di Firenze, ma l’argomento è stato affrontato per un’interrogazione del gruppo di minoranza di centrodestra. E a fare il punto sulla situazione è stato l’assessore comunale aiPubblici Lorenzo Verdi. Per Borgo San Lorenzo quelda rifare è un bel problema. La, insieme alla Bolognese, è il principale collegamento viario tra capoluogo mugellano e Firenze. Per evitare il blocco totale del traffico è stato realizzato uno stretto by-pass che però autobus e camion non possono utilizzare. Il risultato è che tutto il traffico pesante si dirige sulla Traversa del Mugello, attraversando il capoluogo.