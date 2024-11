Bergamonews.it - Comunità energetiche rinnovabili (Cer): confronto su prospettive, potenzialità, limiti

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Si terrà giovedì 14 novembre, dalle 9.30 alle 17, alla Sala Galeotti della sede di via dei Caniana, 2, Bergamo dell’Università degli studi di Bergamo, nell’ambito del progetto PRIN 2022 “Governance for a Reticular Mountain: Co-design and ‘contratto d’abitare’ as tools for the territorial regeneration in Seriana Valley”, avente quale Principal Investigator il professor Remo Morzenti Pellegrini, la giornata di studi dal titolo “(CER): unsu“, sotto la responsabilità scientifica della dottoressa Ilaria Genuessi del Dipartimento di Giurisprudenza.L’evento, accreditato per avvocati, ma aperto alla partecipazione di tutti gli interessati (studiosi, professionisti, esperti del settore, rappresentanti di enti pubblici, privati e del Terzo settore) prenderà in esame le CER –, nel quadro della transizione energetica sostenibile, considerando gli aspetti tecnici, economici e fiscali legati alla costituzione e gestione di tali soggetti giuridici, oltre ai benefici ambientali e sociali per il territorio e per ladi riferimento, considerando in tal senso anche le forme di partenariato pubblico-privato e i modelli di coinvolgimento del privato, anche sociale, utilizzabili nelle fasi di progettazione e gestione di una CER.