Ilgiorno.it - "Cari adulti, capiteci". Via al primo Festival dell’adolescenza

Conferenze con esperti di spicco, personaggi del mondo dello spettacolo, attività coinvolgenti per giovani e, spettacoli teatrali, serate a tema, corsi di danza e laboratori per ragazzi. Ci saranno anche giochi di ruolo con un capovolgimento che porterà gli adolescenti a insegnare ai grandi come guardare il loro mondo e come addentrarsi con le chiavi interpretative giuste per comprenderne dinamiche e difficoltà. Nasce il- mondo in transizione“. "Unpasso verso un dialogo autentico e reciproco tra giovani e– spiega il sindaco Stefano Zanelli –. Un’importante occasione che getta le basi per un appuntamento annuale in cui, a partire da maggio, convergeranno gli sguardi e le riflessioni di esperti di ogni campo, chiamati a spiegare l’adolescenza non solo come fenomeno anagrafico ma anche come vero e proprio territorio di transizione che caratterizza la vita di ogni comunità".