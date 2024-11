Amica.it - Capelli castani e dolcissimi: nasce il Teddy Bear Brown

Leggi su Amica.it

Con l’arrivo della stagione fredda, le tendenze di bellezza si immergono in una palette calda e sofisticata, con tonalità cromatiche intense e allo stesso tempo luminose. Questo vale anche per la nostra chioma: tra sfumature classiche e audaci, la stagione regala un’ampia varietà di opzioni per chi ama sperimentare. Con un colore2024 che non passa inosservato: perché dolcissimo e luminoso. Il. Scopriamolo, insieme alle altre tinte di tendenza. Per chiome bionde, castane, ombreggiate e speziate.Colore2024: il castano dolceTra i colori2024 più richiesti dell’autunno ci sono le tonalità scure, intense e avvolgenti, che donano immediatamente un allure di lusso e calore.