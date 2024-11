Ilrestodelcarlino.it - Appennino Forlivese imbiancato: è caduta la prima neve

Campigna (Forlì Cesena), 14 novembre 2024 - E'lasull'. In particolare con la repentina discesa delle temperature si è materializzata laimbiancata dell'anno registrata sui crinali di Monte Falco, ai Fangacci, alla Burraia e al Passo della Calla dai 1658m ai 1300m sul livello del mare ai 1658 (video). Si tratta di alcuni centimetri di coltre bianca, che hanno mutato il paesaggio della Foresta di Campigna protetta dal Parco nazionale passata, in pochi giorni, dai colori dell'autunno al bianco dell'inverno. Lain novembre è una costante in questa parte di, ma ora al momento le preoccupazioni maggiori sono per la circolazione stradale visto che tra Campigna e il Passo della Calla (1296m slm) sulla Sp4 del Bidente si circola a senso unico alternato all'altezza della località degli 'Occhi Brutti'.