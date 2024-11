.com - Andrea Bocelli ospite a Che tempo che fa, presto due serate evento in tv

saràquesta domenica della nuova puntata di Cheche fa di Fabio Fazio per presentare l’album e duecon un film concerto, il cantante italiano più amato al mondo e icona della musica globale,a Cheche fa di Fabio Fazio, domenica 17 novembre 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, in occasione del trentesimo anniversario della sua straordinaria carriera internazionale che vanta 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 16 miliardi di stream e views su tutte le piattaforme, 6 nomination ai Grammy Awards e 6 nomination ai Latin Grammy Awards, e un seguito social di 10 milioni di follower.sarà prossimamente in tv con duededicate a30: The Celebration, film-concerto diretto da Sam Wrech, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela Alice nella Città e attualmente al cinema nelle sale americane.