"Amici", la famosa ex allieva è incinta: il tenero annuncio sui social

Personaggi Tv. L’exdella suola diha condiviso con i fan una tenera notizia: con un post su Instagram, laballerina ha fatto sapere che èdel suo primo figlio. Con alcune fotografie pubblicate sul suo profilo, la donna ha mostrato il pancino che cresce. Tantissimi i commenti di chi la segue da tempo. In molti si sono congratulati con la futura mamma. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Affari Tuoi”, brusco stop per Stefano De Martino: la decisione della RaiLeggi anche: Cinema in lutto, addio all’amato attore: un’icona nel suo genereAlice Bellagamba è, l’dell’exdi “”Qualche giorno fa, la ballerina diha pubblicato una foto suinella quale ha rivelato la gravidanza. “Boy or girl”, ha scritto Alice Bellagamba a corredo di uno scatto di sé mentre si accarezza il pancino.