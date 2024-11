Ilrestodelcarlino.it - "Alluvionati, ristori solo al 2%"

L’approvazione del Piano speciale del Commissario straordinario, inizialmente prevista per il 28 ottobre scorso, è stata rinviata. Legacoop Romagna esprime preoccupazione per il ritardo, che si somma a una lunga serie di rinvii e incertezze. L’accesso a Sfinge, lo strumento informatico per il riconoscimento dei danni e la loro liquidazione, è ancora oggi troppo complicato, in particolare per le imprese agricole più grandi. Legacoop Romagna lo ha ribadito di recente nell’incontro avuto presso il Ministero della Protezione Civile per i ritardi neialle Cooperative Agricole Braccianti, pesantemente colpite dagli eventi del maggio 2023. Al momento attuale la Cab Massari, l’azienda più devastata del gruppo, ha ricevuto rimborsi a vario titolo per meno del 15% del danno complessivo. Non va meglio per il resto della Romagna.