Gaeta.it - Allerta alimentare, scoperta choc nel prodotto più consumato da tutti: “Metalli pesanti all’interno”

Leggi su Gaeta.it

Undi uso comune contiene: lascioccante desta un clima di: ecco di che si tratta e come fare attenzione.Il tema della sicurezzaha al centro un dato scottante che mette in allarme iri. La presenza diin ciò che mangiamo o beviamo desta enorme preoccupazione per le conseguenze sulla salute che possono essere devastanti.L’organizzazione Altroconsumo ha indagato e scovato queste sostanze pericolose per l’organismo umano in undi consumo molto diffuso. Si tratta dell’acqua minerale, in particolare di quella frizzante. Altroconsumo ha condotto un test su 27 marche di acqua minerale frizzante, rivelando la presenza preoccupante dicome arsenico e manganese in sei di queste acque.Il test di Altroconsumo e il pericolo nell’acqua frizzanteIl test di Altroconsumo ha incluso una selezione di prodotti sia nazionali sia regionali, con campioni raccolti in 1.