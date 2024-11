Ilrestodelcarlino.it - Al Panificio Buriani di Vigarano Pieve l’incontro coi Riformisti

Ieri si è svolto presso ilun incontro della listaEmilia Romagna Futura promossa dal Psi. Alle presenza delle forze politiche che sostengono la lista a sostegno del candidato alla presidenza De Pascale, Davide Stabellini (P.S.I), Niccolò Giubelli ( + Europa), Renata Gagliani (P.RI.), Danny Farinelli (Azione), insieme ai candidati Antonella Losenno, Paola Marchi, Arnaldo Aleotti e Alberto Bova. Con i cittadini presenti le forze politiche hanno espresso la preoccupazione del momento legata alla partecipazione al voto di domenica e l’importanza di utilizzare questi pochi giorni per far conoscere l’appuntamento alle urne. E’ stato un pomeriggio utile per conoscere gli argomenti attorno ai quali i candidati si sentono fortemente impegnati: sanità pubblica, infrastrutture, sicurezza sul lavoro, sport come strumento di coesione sociale.