Women’s Champions League 2024 25 la Roma cade al Tre Fontane | il Lione vince 3-0

Dopo le prime due vittorie, laperde 3-0 al Trecontro ilnella terza giornata di/2025. Le ragazze di Joe Montemurro salgono a 9 punti in classifica, tre in più della squadra di Alessandro Spugna. Non era facile, ma la squadra giallorossa ha il rimpianto di aver reso la vita facile alle campionesse di Francia. Dopo una prima mezz’ora equilibrata, ilsi sblocca al 36? e non si ferma più. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa giallorossa sbaglia il rinvio e rimette il pallone in gioco: Dumornay calcia forte e batte Ceasar. Il Treattende la reazione di Greggi e compagni, ma le francesi tirano fuori dal cilindro l’eurogol del 2-0. Merito ancora di Dumornay che da centrocampo vede Ceasar fuori dai pali e trova la rete dalla lunghissima distanza.