Lapresse.it - Università, è morto il sociologo Franco Ferrarotti

Leggi su Lapresse.it

, tra i padri fondatori della sociologia italiana. “È stato un maestro per molti sociologi e sociologhe. La sua straordinaria energia, visione, capacità di leggere in modo penetrante la società sono state un riferimento nazionale e internazionale. Mancherà a tutti e tutte noi”, scrive la Ais, Associazione italiana di Sociologia. Nato a Palazzolo Vercellese, in provincia di Vercelli, è stato anche deputato della Repubblica, come indipendente, prima di tornare alla sua carriera accademica. Era professore emerito di Sociologia alla Sapienza di Roma.