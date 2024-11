Ilrestodelcarlino.it - Torna la Giornata della gentilezza. Tutte le iniziative per i bambini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘La’: la celebra oggi, per il secondo anno consecutivo, il Comune di Calderara attraverso una serie didedicate ai più piccoli. "Celebriamo e promuoviamo – spiega il sindaco Giampiero Falzone - lacon un intero giorno dedicato ai valori ai quali l’amministrazione comunale si ispira: la felicità, la gratitudine, l’ottimismo". I, in particolare la fascia 0-3 anni, saranno coinvolti in una serie diche si svolgeranno nei luoghi a loro dedicati. Si tratta del ‘Progetto abc’, in cui le tre lettere sono le iniziali delle parole chiave: ascolto, bellezza, condivisione. E nella mattinata di oggi i servizi comunali per la prima infanzia realizzerannolegate al tema, mentre nel pomeriggio alla Casaabilità di via Ilaria Alpi, designata dall’amministrazione quale centro operativo delle sue azioni gentili, saranno svolte a partire dalle 16,45 tre attività speciali: ‘Bombe di semi’, dai 6 ai 12 anni; ‘Letture gentili’, per 0 - 6 e 6 - 12 anni, e ‘Semi di’, perda 1 a 12 anni.