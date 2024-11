Sport.quotidiano.net - Sella Cento, ora la terza vittoria. Arriva l’ex Bechi con Cremona

BASKET Altro giro, altro infrasettimanale: questa sera ac’è la Juvi(palla a due ore 20.30, Sallustri, Martellosio e Picchi). Vincere aiuta a vincere, e un tris in dieci giorni sarebbe oro colato per classifica e le ambizioni dei biancorossi, in fiducia, dopo un mese di ottobre da horror, ma non certo agevolato dal calendario. Quando ha affrontato squadre della sua portata, invece, laha risposto quasi sempre presente, dimostrandosi gruppo vivo e compatto, ed è ciò che dovrà fare anche stasera contro i lombardi delLuca, con due punti in più in classifica ma a secco di vittorie da 4 turni. "Questo campionato ci mette davanti a ritmi davvero serrati e ogni volta le condizioni dei ragazzi vanno valutate, a maggior ragione dopo una partita e una settimana molto dispendiosa, sia dal punto di vista fisico, per il carico delle partite, i corpi degli avversari e la durezza di queste sfide, e sia da quello mentale, vista l’importanza delle gare interne giocate con Brindisi e Piacenza – così alla vigilia coach Di Paolantonio, che spera di riavere a disposizione capitan Delfino, tornato in gruppo soltanto nelle scorse ore dopo essere rimasto ai box due settimane per festeggiare in Argentina i vent’anni dal successo alle Olimpiadi -.