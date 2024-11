Gaeta.it - Scoperta una nuova pratica per il benessere: lo yoga della risata conquista l’area metropolitana di Chieti-Pescara

Facebook WhatsAppTwitter Il fenomeno dellosi diffonde sempre di più nel territorio italiano e, grazie all’iniziativa del Club “Sale, amore e risate“, arriva anche neldi. Questo approccio innovativo e ludico mira a migliorare ilfisico e mentale dei partecipanti tramite la, riconosciuta per i suoi effetti positivi sul corpo e sulla mente.I benefici delloQuesta, che unisce esercizi di respirazione e movimenti corporei a momenti di, è in grado di stimolare la produzione di dopamina e serotonina, sostanze chimiche fondamentali per il buonumore. In aggiunta, aiuta a ridurre i livelli di stress, contribuendo a una diminuzione dei sintomi collegati a ansia e depressione. Uno degli aspetti rilevanti delloè il suo impatto sulla fisiologia: abbassa la pressione sanguigna, intensifica la frequenza cardiaca e attiva i muscoli addominali, similmente a un esercizio aerobico come i crunch.