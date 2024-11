Gaeta.it - Rimozione del cantiere all’ex Garage Ruspi: un nuovo inizio per il centro di Latina

Facebook WhatsAppTwitter Il recupero dell’exrappresenta un capitolo significativo nella storia urbanistica di. Dopo anni di lavori e confronti tra diverse amministrazioni, l’edificio storico ha finalmente visto ladel. La struttura, che una volta serviva come autorimessa, è destinata a diventare uno spazio espositivo e, in un secondo momento, una sede universitaria appartenente all’Università La Sapienza. Questo progetto non è solo il frutto di impegni istituzionali, ma una testimonianza delle aspirazioni culturali e civiche di una comunità.L’importanza storica delIlè un esempio emblematico di architettura moderna a, costruito nel 1936 come “Autorimessa Littoria”. La sua realizzazione rappresenta una risposta alle esigenze di sviluppo urbano e alla crescente popolarità dell’automobile, simbolo di progresso e modernità.