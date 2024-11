Ilfattoquotidiano.it - “Prima o poi siamo tutti il peso morto di qualcuno” specie nel mondo del lavoro: emarginazione, razzismo e disparità tra uomo e donna in “Safari Pomodoro”

È possibile racchiudere in un monologo di un’ora e dieci stati d’animo, delusioni e rabbia di un operaio generico stagionale impiegato in un conservificio di pomodori in Pianura Padana, una delle piu? grandi fabbriche di conserve industriali d’Europa? Sì ed è tutto concentrato nella stand-up tragedy “”, prodotto a partire da un’idea di Michele Costabile con la regia di Elio De Capitani e Alessandro Frigerio, la drammaturgia è firmata da Nicolò Sordo. La pièce è in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano fino al’8 dicembre.La freschezza e immediatezza recitativa del bravo Michele Costabile porta in scena unricco che va a lavorare alla fabbrica per hobby. Un cortocircuito utile, sul piano della narrativa, tra due visioni diverse delper comprendere meglio l’sociale, il disagio generazionale, la precarietà, ile, infine, latra uomini e donne neldel