Perché ho vinto | Jannik Sinner le parole subito dopo il match spiazzano Torino

Prossimo obiettivo: diventare un numero 1 anche nella speciale classifica dei followers e superare in questo il rivale Carlitos Alcaraz.si è messo avanti con il lavoro anche in questo senso e ha ingaggiato Alex Meliss, un giovane creator specializzato nella creazione di contenuti per i social media e nella produzione di campagne pubblicitarie per essere al top in tutto. Nel frattempo, visto che l'obiettivo tennistico di questa settimana è stravincere le Nitto Finals e la festa con la consegna del trofeo del numero 1 dell'anno- con relative lacrimucce di mamma Seglinde - è già abbondantemente agli archivi per il suo modo di vedere le cose,ha pensato bene di demolire anche la resistenza di Taylor Fritz (6-4, 6-4) nel secondo incontro del girone Nastase. Con due vittorie e nessuna sconfitta,è in pole position nel suo girone e domani incontrerà Daniil Medvedev in un incontro decisivo, se non disperato, per il russo.