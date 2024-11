Ilrestodelcarlino.it - Padova, incubo baby rapinatori: aggrediscono e minacciano con coltello un coetaneo

, 13 novembre 2024 – Ennesimo episodio di violenza giovanile a: i protagonisti sono questa volta due 15enni che hanno aggredito un ragazzo di 14 anni per rapinarlo. E’ successo nei pressi del patronato della parrocchia Sacro Cuore di. Gli agenti, intervenuti dopo una segnalazione, hanno trovato la vittima in stato di choc, ma in grado di riferire di essere stato avvicinato da due coetanei di origine straniera, che gli hanno intimato di consegnare loro la sua bici e quanto di valore avesse con sé. Al suo rifiuto, ihanno risposto con un pugno e con la minaccia di un. Il 14enne è riuscito a fuggire e a chiamare i carabinieri. Le due pattuglie accorse hanno rintracciato i due responsabili, l’uno di origine balcanica e l’altro asiatico; sono stati dunque segnalati al tribunale per i minori di Venezia per tentata rapina a mano armata in concorso e possesso di