Nicola Radici | Un processo lungo sei anni poi l’assoluzione | io una persona perbene

Pubblichiamo la lettera didopo la sentenza di primo grado emessa nell’ambito delper il fallimento Miniliner. Gentile direttore,da maggio di quest’anno gli organi di stampa della provincia di Bergamo hanno dato ampio spazio alMiniliner che mi ha, mio malgrado, visto coinvolto.Fino ad oggi ho scelto di stare in silenzio nel rispetto di tutte le persone coinvolte. Oggi, a poche ore dalla sentenza che mi ha visto assolto (perché il fatto non costituisce reato), reputo corretto che anche io, ora, possa formulare alcune considerazioni. In primo luogo, è curioso come uniniziato nel 2018, di cui nessuno aveva mai parlato, prenda improvvisamente una rilevanza mediatica così forte solo da maggio di quest’anno.Reputo inoltre che si sia data troppa importanza al “ggio”: non mi considero così importante e influente, da avere meritato quella attenzione.