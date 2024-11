Nazionale Barella | L’azzurro mi era mancato contro il Belgio partita difficile

Leggi su Sportface.it

mi èanche se ci sono qui compagni con cui lavoro da tanti anni per cui è come se non me ne fossi mai andato. Sto benissimo e faccio i complimenti ai ragazzi per le bellissime partite che hanno fatto mentre non c’ero. Hanno dimostrato in campo che questa squadra è capace di fare molto bene, io cercherò di reinserirmi e dare il mio contributo se il mister vorrà“. Sono queste le parole di Nicolò, tornato in maglia azzurra per le ultime due gare del girone di Nations League. Il centrocampista dell’Inter risultava assente tra le fila delladal Euro2024 e ora è pronto a scendere in campoe Francia. “Ho avuto grandissime sensazioni, in campo c’è grande fiducia – racconta ai microfoni dei canali ufficiali della Figc – I miei gol al? È stata una delle mie vittime preferite ma ogniha una storia a sé.