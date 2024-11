Ilfattoquotidiano.it - “Moussa aveva un coltello in mano? Perché non ci fanno vedere i video?”: l’appello dei legali del giovane ucciso a Verona da un agente

“Dicono che mio fratelloavesse unin, ma se ci sono delle prove, che vengano mostrate,io conoscendocome una persona non cattiva, non ci credo. Dicono che ci sia unin cui si vede quello che è successo, manon è stato mostrato all’avvocato di mio fratello?non citutti i?”. Tre settimane dopo l’uccisione del ventiseienneDiarra da parte di undella Polfer nella stazione Porta Nuova di, Djemagan Diarra ha partecipato a una conferenza stampa assieme aiPaola Malavolta e Francesca Campostrini. L’iniziativa, promossa dal Laboratorio Paratodos che si occupa di accoglienza degli immigrati che non trovano una casa a, spinge per aprire una finestra sull’indagine per eccesso colposo di legittima difesa avviata dalla Procura scaligera.