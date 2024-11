Gaeta.it - Maltempo in Sicilia: previsioni meteo per la settimana con neve e temperature in calo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le condizionirologiche nella regione stanno attraversando un periodo di instabilità, con nubifragi che hanno colpito le coste orientali della. Dopo intensi rovesci ein diminuzione, ci aspetta un finedi miglioramento e un proseguimento incerto verso la prossima. Analizziamo legiorno per giorno per comprendere meglio come si evolverà la situazione.Giovedì: nuvole e precipitazioniIl giovedì porterà cielo prevalentemente nuvoloso su tutta la regione, con rovesci che inizieranno a manifestarsi nei settori orientali. Le piogge di moderata intensità si allargheranno progressivamente, interessando anche altre zone. Lesubiranno un abbassamento, con valori ad 850 hPa che potranno scendere vicino allo zero.