Ilnapolista.it - Leao: «Con Fonseca tutto risolto, ma non mi piace stare in panchina»

Rafa, dopo settimane difficili, sembra ritornato e dal ritiro del Portogallo parla della sua stagione e del suo rapporto col mister al Milan.?«Sono cose che succedono. Non ho nulla contro l’allenatore. È una questione risolta. Non miin, misempre aiutare la squadra. Le decisioni le deve prendere l’allenatore. Sia in Nazionale che al Milan, io cerco di dare sempre il massimo per aiutare la mia squadra».Leggi anche:: «Il mio rapporto con? È stato sempre buono. Non posso dire»Sulle critiche di scarsa intensità.«Chiaramente non sono d’accordo. Sto facendo grandi stagioni al Milan. La stagione è appena iniziata. Ovviamente non sono il giocatore perfetto, ci sono momenti in cui posso fare molto meglio, anche perché sono molto autocritico.