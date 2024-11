Calciomercato.it - Juventus, Koopmeiners e McKennie cambiano ruolo: Thiago Motta dà un calcio all’emergenza

Le nuovi soluzioni dell’allenatore della Juve dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato in nazionale da CabalNon c’è pace allae specialmente dalle parti del J-Medical. Dopo Bremer, anche Juan Cabal rischia di alzare bandiera bianca per il resto della stagione.(LaPresse) –mercato.itNon arrivano infatti buone notizie per il jolly colombiano dal ritiro della sua nazionale: sospetta lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, con il giocatore già di ritorno a Torino per sottoporsi a ulteriori esami. Si teme il peggio per l’ex Verona, in attesa dei nuovi accertamenti che sosterrà nelle prossime ore una volta rientrato in Italia. Se la prima diagnosi verrà confermata dai medici della Continassa, Cabal sarà costretto a uno stop di diversi mesi terminando così in anticipo la stagione.