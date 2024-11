News.robadadonne.it - Iraq, una proposta di legge vuole abbassare l’età del consenso sessuale a 9 anni

I diritti delle donne potrebbero subire un durissimo colpo in, se dovesse essere approvato il disegno didi cui si sta discutendo e che, fra le altre misure, propone didel, adesso fissata a 18, ad appena 9.Ladi, che fa parte di un disegno più ampio da parte dei gruppi religiosi sciiti che governano il Paese per limitare i diritti civili, non solo porterebbe all’aumento dei matrimoni precoci, già purtroppo molto diffusi, ma contiene anche norme che di fatto priverebbero le donne del diritto al divorzio, di vedersi affidati i figli e di ricevere eredità.“Mio marito e la mia famiglia si oppongono al matrimonio infantile – afferma al Guardian Raya Faiq, coordinatrice di una coalizione di gruppi che si oppone alla modifica della– Ma immagina se mia figlia si sposasse e il marito di mia figlia volesse far sposare mia nipote da bambina.