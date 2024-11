Inter-news.it - Inter, ripresa lavori! Le novità dall’allenamento finito: Inzaghi si divide

Leggi su Inter-news.it

Simonerichiama all’appello i nerazzurri rimasti a Milano. Ecco gli aggiornamenti che arrivano dopo la fine del primo allenamento settimanale dell’– Dopo due giorni di riposo l’torna ad allenarsi sul campo. Archiviata la sfida contro il Napoli, terminata non nel migliore dei modi per i nerazzurri, Simoneha concesso una breve pausa ai suoi uomini proprio in concomitanza con la sosta per le Nazionali. Gli impegni di Nations League e di Qualificazione ai Mondiali del 2026, infatti, permettono ai club di riprendere il fiato, anche se parzialmente. Sono ben quattordici, infatti, i nerazzurri convocati dai vari CT per gli impegni con le Nazionali, il resto rimane al servizio dell’allenatore, le notizie dal primo allenamento diRESOCONTO – E proprio oggi pomeriggio sono ripresi iad Appiano Gentile per quella fetta dirimasta a Milano.