Gaeta.it - Incidente stradale sulla Via Flaminia: tre auto coinvolte e feriti trasportati in ospedale

Facebook WhatsAppTwitter Nel tardo pomeriggio di ieri, la Via, importante arteriaa nord di Roma, è stata teatro di un graveche ha coinvolto tre vetture. L’evento ha provocato il ferimento di almeno due persone, con una donna in condizioni critiche trasportata al pronto soccorso dell’Sant’Andrea. Lerità locali sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione e garantire il soccorso ai.La dinamica dell’L’si è verificato intorno alle 18:00 all’altezza del numero civico 1842 della antica Via, mentre lesi dirigevano verso il Casale Malborghetto. In dettaglio, sono rimasteuna Toyota C, una Renault Megane Scenic e una Lancia Ypsilon. Stando alle prime ricostruzioni, le due vetture principali hanno impattato tra loro, e il violento scontro ha causato il coinvolgimento di un terzo veicolo, che è stato colpito durante l’urto iniziale.