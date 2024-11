Ilgiorno.it - Impostori smascherati. Due truffe, quattro denunce

Duescoperte dai carabinieri di Casalmaggiore che hanno denunciato tre uomini e una donna. A metà maggio, un residente ha riferito ai carabinieri di aver ricevuto sul suo cellulare un messaggio da un numero sconosciuto: l’interlocutore si spacciava per il figlio che gli riferiva di avere perso il suo telefono e di rispondergli solo con messaggi su quello stesso numero perché stava usando un computer e non poteva rispondere. Il padre ha continuato a credere di essere in contatto col figlio e il truffatore gli ha chiesto di versargli poco meno di mille euro per l’acquisto di un nuovo telefono. L’uomo si è recato in una tabaccheria e ha effettuato il trasferimento del denaro richiesto, inoltrando all’interlocutore la foto della ricevuta di pagamento. Ma il truffatore ha domandato alla vittima altri mille euro.