Terzotemponapoli.com - Ibrahimovic: “Milan, voglio vincere tutto”!

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “”! Da dirigente! Quei giocatori mi rendono felici. Ho smesso perché.”ha concesso una lunga intervista a UEFA Champions League Magazine prima di Real Madridche è stata pubblicata oggi.LE EMOZIONI DEI 125 ANNI DEL– “Si vede nel club: tutti sono entusiasti. Faremo grandi cose per il 125° anniversario e abbiamo qualche sorpresa in programma. Ilfa parte della storia del calcio. Noi siamo solo una nuova generazione in questa storia. E andiamo indietro nel tempo, portiamo il passato al presente, e lo mescoliamo. Questo è ciò che rappresenta il,lo facciamo dall’interno e, ovviamente, ognuno ha la sua opinione dall’esterno, ma dobbiamo ricordare a noi stessi come era prima per andare verso il futuro.