Movieplayer.it - Grande Fratello: Enzo Paolo lascia la Casa, Federica bacia tutti, quattro concorrenti in nomination

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo appuntamento del reality show, il primo di martedì: i coinquilini hanno dato il loro saluto definitivo aTurchi, cheil gioco, ma tornerà nellaper preparare alcune coreografie. Ieri, 12 novembre, è andata in onda la dodicesima puntata del, che per qualche settimana sarà trasmesso di martedì, per evitare la sfida con L'Amica Geniale. Nellaè entrato il tentatore Stefano ed è tornato Tommaso dalla Spagna, mentreTurchi hato definitivamente il programma. Alfonso Signorini ha promesso che il coreografo potrà tornare a visitare i suoi ex coinquilini per preparare qualche coreografia. Riassunto della dodicesima puntata delIl primo blocco del reality show si è concentrato su quello che gli autori e Alfonso Signorini stanno cercando di far passare come un .