Giovanni De Rosa smaschera Federica Petagna: "Mentre usciva con me vedeva anche Stefano Tediosi"

Deoggi, durante una conversazione con Lorenzo Pugnaloni, ha deciso di raccontare tutta la sua verità su. “Se ho deciso di fare questa intervista è perché sono uscite varie segnalazioni su me e lei, così mi sono esposto in prima persona, inizialmente avevo deciso di tutelarla“.“Fra me e lei è nata un’amicizia perché avevamo fatto con Titty un gruppo WhatsApp dopo Temptation Island, di noi tre napoletani, dove parlavamo quotidianamente. Da lì, poco dopo, abbiamo capito che fra noi c’era qualcosa di più. A fine settembre ho preso un aereo e sono andato a Napoli per incontrarla lui abita a Madrid, ndr ci siamo visti in un locale e subito fra noi è scattato un bacio, dopo siamo andati a ballare e abbiamo fatto mattino. Il giorno seguente siamo andati a Procida in barca e ci siamo scambiati altri baci.