Gaza, Jihad pubblica un nuovo video dell'ostaggio Trufanov: "Qui manca tutto, governo ci ha dimenticato"

Laislamica palestinese hato unSashache si trova ancora a. Si tratta del terzo filmato che lo riguarda. Non è chiaro quando sia stato realizzato. Nella clipdice di avere 28 anni, ma 2 giorni fa il giovane ha compiuto 29 anni. Si tratta del suo secondo compleanno da prigioniero nella Striscia. “Sono in prigionia da un anno,no cibo, acqua, elettricità e ora sono finiti anche i prodotti di base”, dichiara, che chiede inoltre ai cittadini israeliani di continuare a protestare, esprimendo preoccupazione per il fatto che ildi Netanyahu sia andato avanti a combattere in Libano e abbia “” coloro che sono trattenuti a. “Sono sollevata di vedere mio figlio vivo, ma sono molto preoccupata di sentire quello che sta dicendo”, ha detto la madre Lenaa, che è stata presa in ostaggio con lui il 7 ottobre ed è poi stata liberata.