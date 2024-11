Quifinanza.it - Elon Musk, la sua task force Doge per rifare il governo come una startup

È stata certamente una mossa non convenzionale quella di Donald Trump, il quale ha annunciato che il miliardarioe il patriota Vivek Ramaswamy dirigeranno un inedito Department of Government Efficiency (). In pratica, una squadra “fuori dalle righe” pensata per riformare la macchina governativa senza farne realmente parte.La loro missione sarà quella di fare a pezzi la burocrazia, riscrivere le regole e risparmiare miliardi. Trump vuole trasformare ilin una struttura agile e “privata”, in stile Silicon Valley, cone Ramaswamy incaricati di introdurre metodi che ilfederale non ha mai visto.Nel suo discorso alla folla, il presidente eletto ha indicato che il duo opereràuna forza esterna,dei consulenti, collaborando con il Tesoro e l’Ufficio di Bilancio per iniettare un nuovo approccio imprenditoriale che intende rivoluzionare l’intero assetto del settore pubblico.