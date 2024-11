Ecco la classifica delle migliori 50 Steakhouse d’Italia Sei sono in Campania

Leggi su Ildenaro.it

Arriva una guida per gli amanti della carne, con una selezione di locali che si distinguono per qualità, innovazione e competenza nel proporre menu dedicati a bistecche, hamburger, tartare, e tagliate. I Due Cippi di Saturnia e la Braseria di Osio Sotto (Bergamo) vengono premiate da «Braciami ancora» come miglior Steak House. La Toscana con nove ristoranti è la regione con più riconoscimenti. Nella Top 50 del network. con oltre un milione di follower sui social, laassegna ad ogni ristorante«fiamme» di merito. Una fiamma è assegnata ai ristoranti di «ottimo livello», due fiamme ai ristoranti il ??cui livello è considerato «eccellente» e tre fiamme ai ristoranti considerati straordinari e unici nel loro genere. Ricerca degli allevamenti virtuosi, servizio e competenza in sala, tecniche di cottura, qualità della cantina,plus che hanno guidato la selezione.