Ilgiorno.it - Dopo dieci anni frontalieri in calo in Canton Ticino

Leggi su Ilgiorno.it

Franco svizzero esono le due facce della stessa medaglia in, legati a filo doppio con l’andamento dell’economia, ma così imprevedibile come in questi giorni che coincidono con la rielezione di Trump negli Usa e le incertezze legate al conflitto in Ucraina. Così se il franco si è riscoperto ancor più super, con un cambio che veleggia a 1,07 euro, per i lavoratori italiani i tempi non sono dei migliori almeno a giudicare dalla contrazione dei contratti a loro riservati oltreconfine. Nell’ultima rilevazione compiuta dall’Ufficio Federale di statistica i lavoratoriimpiegati insono risultati 79.303, indello 0,6% rispetti ai tre mesi precedenti e dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un dato in controtendenza con il resto della Svizzera dove, al contrario, il numero di persone straniere con un permesso G attive a fine settembre ha superato quota 403 mila, in aumento del 2,4% rispetto al terzo trimestre del 2023.