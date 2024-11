Metropolitanmagazine.it - Donald Trump sceglie, come suo segretario alla Difesa, Pete Hegseth (il conduttore di Fox News)

Il presidente elettoha sbalordito il Pentagono e più in generale il mondo dellanominando ildi Foxsuondo qualcuno in gran parte inesperto e non ancora collaudato sulla scena mondiale per assumere il comando dell’esercito più grande e potente del mondo.La notizia è stata accolta con sconcerto e preoccupazione a bocca aperta da molti a Washington, poichéha rinunciato a diversi importanti esponenti della sicurezza nazionale e ha scelto un capitano della Guardia nazionale dell’esercito, noto negli ambienti conservatorico-del programma “Fox & Friends Weekend” su FoxChannel.Mentre alcuni legislatori repubblicani hanno reagito in modo timido all’annuncio, altri hanno definito la sua esperienza di combattimento un vantaggio o hanno affermato che era “tremendamente capace”.